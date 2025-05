«Let's Dance»: Alle Infos zum grossen Finale am 23. Mai

Para–Schwimmer Taliso Engel präsentiert demnach am Freitagabend mit Patricija Ionel als Jurytanz einen Tango zu «Palladio: 1. Satz Allegretto» von Karl Jenkins, als Lieblingstanz einen Contemporary zu «Arcade» von Duncan Laurence und Freestyle zum Thema Titanic. Der ehemalige Profisportler Fabian Hambüchen zeigt mit Anastasia Maruster als Jurytanz einen Paso Doble zu «Enjoy the Silence» von Depeche Mode, als Lieblingstanz einen Tango zu «La Bordona» von Emilio Balcarce und Freestyle zum Thema Popeye. Diego Pooth, Sohn von TV–Ikone Verona Pooth (57), wird mit Ekaterina Leonova als Jurytanz einen Cha–Cha–Cha zu «Bang Bang» von David Sanborn, als Lieblingstanz einen Langsamen Walzer zu «Make it rain» von Ed Sheeran und einen Freestyle zum Thema Dschungelbuch auf das Parkett bringen.