«Let's Dance»: Ausgeträumter «Teenage Dream» für Vanessa Borck

Verkehrte Vorzeichen dann bei Sänger Ross Antony: Er entpuppte sich in der Auftaktfolge noch als die wohl grösste Überraschung. Die Frage lautete folglich: Eintagsfliege oder potenzieller «Dancing Star»? Zumindest in dieser Episode gab es einen empfindlichen Dämpfer, nur 13 Punkte sammelte er an der Seite seiner Partnerin Mariia Maksina. Kaum besser lief es bei Sänger Milano und Marta Arndt mit 15 Zählern. Und auch «Princess Charming» Vanessa Borck und Victoria Sauerwald reihten sich in die Enttäuschungen des Abends ein – und wie: Gerade einmal 7 Pünktchen konnten sie einfahren, der Tiefstwert der Episode.