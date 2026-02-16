«Let's Dance»: Diese Castingshow-Stars wirbelten schon übers Parkett

«Germany's next Topmodel»

Doch nicht nur ehemalige Musik–Castingstars versuchen sich bei «Let‹s Dance». Auch einige «Germany›s next Topmodel»–Kandidatinnen stellten schon ihr Tanztalent unter Beweis. Besonders gut klappte es bei Rebecca Mir (34), die als Zweitplatzierte der «GNTM»–Staffel 2011 bekannt wurde. Sie trat 2012 in der Tanzshow an, erreichte auch dort den zweiten Platz und zusätzlich noch das Herz von Tanzprofi Massimo Sinató (45). Das Paar ist seit 2015 verheiratet und bekam im April 2021 einen Sohn.