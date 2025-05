«Let's Dance»: Ein würdiges Finale mit Überraschungssieger

«Jetzt stehe ich im Finale und natürlich will ich es jetzt auch schaffen.» Mit diesen Worten resümierte Fabian Hambüchen (37) zu Beginn des grossen Finales der aktuellen «Let's Dance»–Staffel seine Teilnahme. Zwar sollte es am Ende nicht für den Titel «Dancing Star 2025» reichen, trotzdem lieferte der ehemalige Turner und Olympiasieger wie die anderen beiden Finalisten bei RTL (auch via RTL+) eine Tanzshow erster Güte ab. Para–Schwimmer Taliso Engel (22) musste sich ebenso knapp geschlagen geben. Der Sieg in einem würdigen Finale ging schlussendlich – für einige Zuschauerinnen und Zuschauer wohl überraschend – an Diego Pooth (21).