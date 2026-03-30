«Let's Dance»: Elvis Presley holt die ersten 30 Punkte der Staffel

Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster (28) bekamen es mit einem Contemporary zu tun. Für González zeigte der Tokio–Hotel–Schlagzeuger als Phil Collins (75) «wenig Bewegung», er fand es aber «irgendwie charmant». Llambi gab sich deutlich kritischer als seine Kollegen: «Es war nicht dein Tanz.» So gab es 15 Zähler. Bei Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) äusserte der Juror sich nicht weniger skeptisch. Der Auftritt der Schauspielerin als Cher (79), für den es ebenso 15 Punkte gab, habe eher wie «ein Kampf als ein Miteinander» gewirkt.