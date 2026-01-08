«Let's Dance»: Gustav Schäfer von Tokio Hotel will im Takt bleiben

«Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füsse plötzlich wichtiger sind als meine Hände», sagt der Musiker im Gespräch mit RTL. Er wisse demnach bereits, dass auf ihn vollkommen neue Bewegungen zukommen – und ein riesiger Muskelkater. In einem auf dem Instagram–Account der Show veröffentlichten Clip erklärt Schäfer ausserdem: «Ganz viel Respekt habe ich vor meinem eigenen Körper.»