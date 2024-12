«Let's Dance»: Ist Simone Thomalla 2025 dabei?

Casselly ist «Christmas Dancing Star 2024»

In der Weihnachtsausgabe tanzten am Freitagabend die Promis Gabriel Kelly (23), René Casselly (28), Tony Bauer (29), Evelyn Burdecki (36), Amira Aly (32) und Julia Beautx (25) zu Weihnachtsliedern mit ihren Tanzpartnern und Tanzpartnerinnen um den Titel «Christmas Dancing Star 2024». Durchsetzen konnten sich – mit viel Lob von der Jury und Standing Ovations des Studio–Publikums – Akrobat René Casselly und Profitänzerin Kathrin Menzinger (36). Sie gewannen einen Geldpreis von 10.000 Euro, der an die Naturschutzorganisation Big Life Foundation gespendet wird.