«Let's Dance»: Mit diesen Tänzen beginnt die neue Staffel

Das TV–Tanzparkett ist wieder eröffnet! Am 27. Februar zeigt RTL (auch via RTL+) ab 20:15 Uhr den Auftakt zur 19. Staffel von «Let's Dance». In «Wer tanzt mit wem? Die grosse Kennenlernshow» werden die diesjährigen Promis und Profis dem Publikum vorgestellt.
In ersten Teams präsentieren die Stars, was sie so drauf haben. Fans erfahren ausserdem, wer in der neuen Staffel mit wem tanzt. Ausserdem winkt ein besonderer Preis: Das beste Tanzpaar der «Kennenlernshow» bekommt ein Ticket spendiert. Beim Auftakt muss noch niemand gehen, in der ersten regulären Show fliegt dann erstmals der schwächste Promi raus. Das Paar, das sich beim Start das Direktticket sichern kann, kommt automatisch in der ersten regulären Ausgabe weiter. Über die Leistungen entscheiden darf die althergebrachte Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi.
Fünf Teams starten in die «Let's Dance»–Staffel
Zum Auftakt tanzen die Promis mit den Profis aufgeteilt auf fünf Teams. Das Model Betty Taube, Ex–«Princess Charming» Vanessa Borck und No–Angels–Sängerin Nadja Benaissa versuchen sich mit Evgeny Vinokurov, Malika Dzumaev und Alexandru Ionel an einem Cha–Cha–Cha zum Song «Golden», wie RTL mitteilt.
Der Rapper Milano, Komiker und Schauspieler Simon Gosejohann sowie Tokio–Hotel–Drummer Gustav Schäfer dürfen sich mit Anastasia Maruster, Marta Arndt sowie Victoria Sauerwald an einem Charleston zu «I Like To Move It» versuchen. Der Sportler Joel Mattli und die Sängerin Anna–Carina Woitschack zeigen einen Jive zu «Runaway» mit Kathrin Menzinger und Massimo Sinató.
«GZSZ»–Star Jan Kittmann, Sänger und Entertainer Ross Antony sowie der Influencer Willi Whey tanzen mit Ekaterina Leonova, Patricija Ionel und Mariia Maksina einen Wiener Walzer zu «A Change Is Gonna Come». Nicht zuletzt präsentieren sich an der Seite von Zsolt Sándor Cseke, Vadim Garbuzov und Valentin Lusin die Moderatorin Sonya Kraus, Schauspielerin Esther Schweins und Influencerin Bianca Heinicke. Sie haben einen Tango zu «Dance With Me» vorbereitet.
Esther Schweins muss nachts trainieren
Die Show dürfte für alle Promis anstrengend werden. Schweins stehen aber besonders fordernde Wochen bevor. Sie wird aufgrund anderer Verpflichtungen dazu gezwungen sein, teils noch zu später Stunde für die Show zu trainieren. Schon vor über einer Dekade bekam sie die erste Anfrage, machte bislang aber nie mit. Im Gespräch mit RTL erzählt sie: «Es gab einen Moment im letzten Herbst, in dem ich dachte: Wenn nicht jetzt, wann dann?» Zwar stünden andere Dreharbeiten im Frühling an, aber es gebe «nur wenige Drehtage innerhalb der ‹Let›s Dance'–Zeit». Daher werde sie immer wieder mal «abends oder nachts trainieren» müssen.