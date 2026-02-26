«Let's Dance»: Mit diesen Tänzen beginnt die neue Staffel

Esther Schweins muss nachts trainieren

Die Show dürfte für alle Promis anstrengend werden. Schweins stehen aber besonders fordernde Wochen bevor. Sie wird aufgrund anderer Verpflichtungen dazu gezwungen sein, teils noch zu später Stunde für die Show zu trainieren. Schon vor über einer Dekade bekam sie die erste Anfrage, machte bislang aber nie mit. Im Gespräch mit RTL erzählt sie: «Es gab einen Moment im letzten Herbst, in dem ich dachte: Wenn nicht jetzt, wann dann?» Zwar stünden andere Dreharbeiten im Frühling an, aber es gebe «nur wenige Drehtage innerhalb der ‹Let›s Dance'–Zeit». Daher werde sie immer wieder mal «abends oder nachts trainieren» müssen.