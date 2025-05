«Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova siegt erneut: «Wie im Traum»

Valentin Lusin dankte zudem den Zuschauern und Fans der TV–Show: «Ohne euch wären wir nicht hier und dürfen das machen, was wir lieben. Nämlich, so eine coole Bühne hier zu haben, Tanzen zu zeigen.» Er fügte hinzu: «Liebe geht auch raus an alle unsere Kollegen, die so kreative – in kürzester Zeit – Arbeit geleistet haben. So tolle Tänze! Jeder hat 'nen Pokal verdient.»