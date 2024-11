«Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova sucht einen Prinzen

Ekat hält ihr Privatleben weitestgehend geheim – und inspiriert vielleicht genau damit regelmässig zu wilden Gerüchten. Auch wenn es immer wieder unter Fans Spekulationen über das Liebesleben des «Let's Dance»–Lieblings gibt, hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach betont, Single zu sein. In einer Instagram–Fragerunde erklärte sie beispielsweise Ende März humorvoll auf die Frage, ob sie einen Partner an ihrer Seite habe: «Wenn ich einen Freund habe, dann geniesse ich die freien Tage mit ihm.» Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie in der Türkei auf einem Handtuch liegend zeigte. «Und wie man sieht... ja, ich sehe auch keinen.»