«Let's Dance»-Tour: Ann-Kathrin Bendixen und Mark Keller müssen passen

Bittere Tour–Absage nach Roller–Unfall in Vietnam

In der vergangenen Staffel hatte Globetrotterin Ann–Kathrin Bendixen mit Tanzpartner Valentin Lusin (37) einen beachtlichen vierten Platz belegt. Im Vietnam–Urlaub mit Kumpel und «Let's Dance»–Sieger Gabriel Kelly (23) passierte es dann: Bendixen verletzte sich bei einem Roller–Unfall schwer am Knie. Mit einer dicken Schiene lässt sich schlecht auf Profi–Niveau tanzen, so dass ihre Absage unausweichlich ist. «Es tut mir in der Seele weh», so die 24–Jährige in einer Video–Botschaft, «es wäre eine sehr aufregende, schöne Zeit für mich geworden.»