«Let's Dance»-Tour: Isabel Edvardsson springt für Motsi Mabuse ein

Bei der «Let's Dance»–Tour wird wie vergangenes Jahr Isabel Edvardsson (43) «ein paar Mal» Jurymitglied Motsi Mabuse (44) vertreten. In einem Video, das auf «rtl.de» zu sehen ist, zeigte sich die Profitänzerin sehr dankbar über ihren «Aushilfsjob». Sie freue sich darauf, zwischen den beiden Kult–Juroren Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) Platz nehmen zu dürfen: «Wir sind mittlerweile ganz gut eingespielt», so die 43–Jährige.