«Let's Dance»-Training macht den Promis schon zu schaffen

Selbst die fitte Sängerin Anna–Carina Woitschack (33), die in der Kennenlernshow am 27. Februar 21 Jurypunkte eingeheimst hatte, stöhnte nach dem zweiten Trainingstag: «Heute war echt hart.» Die Choreo sei schwer, es gehe kaum noch etwas in ihren Kopf und sie spüre ihre Füsse und Zehen kaum mehr. Aber von nichts komme schliesslich nichts. Am Abend belohnte sie sich für die Strapazen erst einmal mit einem Bad. «Bestes Gefühl.»