«Let's Dance»: Vanessa Borck ist erste Kandidatin für neue Staffel

«Hey, ich bin Nessi und ich mache einfach bei ‹Let›s Dance» mit und ich bin so aufgeregt und noch voll nervös", erzählt Borck in einem auf der RTL–Homepage veröffentlichten Video. Sie besitzt demnach keine Tanzerfahrung, «also ausser im Club, wenn ich versucht habe zu Twerken oder so. Sah nicht so gut aus», scherzt sie. Die 29–Jährige würde das Tanzen «super gerne lernen, weil ich glaube auch, dass Tanzen super viel mit Gefühl und Emotionen zu tun hat [...]». Voraussichtlich könne sie so «mega viel verarbeiten». Sie habe aber Respekt vor den Choreografien und dem damit einhergehenden Druck.