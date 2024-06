«Let's Dance»: Wilde Diskussionen - und ein Trump-Vergleich

Nach dem Finale der Tanzshow «Let‹s Dance» am 24. Mai zeigten am gestrigen Freitag (31. Mai) in der Zusatzausgabe «Let›s Dance – Die grosse Profi–Challenge» (RTL, auch via RTL+) die Profitänzerinnen und Profitänzer noch einmal ihr ganzes Können. Schlussendlich setzte sich das Männerpaar Massimo Sinató (43) und Valentin Lusin (37) durch. Auf dem zweiten Platz landeten Show–Neuling Anastasia Stan (26) und der eigentlich pausierende Evgeny Vinokurov (33). Platz drei ging an das Ex–Liebespaar Ekaterina Leonova (37) und Paul Lorenz (37).