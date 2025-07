Letzte Ausgabe von «RTL Direkt»: So geht es für Pinar Atalay weiter

Im Januar war sie zudem an der Seite von Günther Jauch als Moderatorin des ersten «Quadrells» der Geschichte zu sehen, dem Gipfeltreffen der vier Kanzlerkandidaten. Bereits in ihrem ersten RTL–Jahr 2021 hatte sie durch das «Triell» zur Bundestagswahl geführt. Es ist also wahrscheinlich, dass sie diese Position auch bei kommenden Wahlen übernehmen wird.