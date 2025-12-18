Letzte Konzerte: Diese Musiker gehen 2026 auf Abschiedstour

Sie haben Jahrzehnte lang Hits geliefert und das Publikum begeistert. Doch 2026 markiert für etliche nationale und internationale Sängerinnen und Sänger das Ende eines Kapitels: Sie verabschieden sich bei Tourneen von ihren Fans.
Howard Carpendale
Am 14. Januar 2026 wird Schlagerstar Howard Carpendale 80 Jahre alt – und geht noch ein letztes Mal auf grosse Arena–Tour. Bereits im Oktober 2024 hatte er angekündigt, dass «Let's Do It Again, Again!» seine Abschiedstournee wird und er kürzertreten möchte. Er habe entschieden, mit 80 Jahren «zumindest Tourneen in dieser Form, wo wir reisen und 20 Hallen hintereinander spielen», nicht mehr zu absolvieren. Carpendales Abschiedstournee beginnt am 12. März 2026 in Riesa, und führt ihn im Anschluss über unter anderem Köln, München, Leipzig und Berlin nach Hamburg, wo am 18. April das grosse Finale steigt.
Danach ist noch nicht ganz Schluss: «Ein Sommer mit euch» lautet der Titel seiner (mutmasslich) allerletzten Tour. Die startet am 20. Juli auf der Seebühne Mörbisch am Neusiedlersee in Österreich. Dann geht es weiter durch Schwerin, Dresden, Villingen–Schwenningen, Landshut, Bergen auf Rügen, Ötigheim, Gelsenkirchen und Altusried. Am 3. September geht die «Open Air Zugabe» am Deutschen Eck in Koblenz zu Ende.
Michelle
Im Juli 2024 veröffentlichte Michelle (53) bereits ihr Abschiedsalbum «Flutlicht», nun stehen auch die letzten Live–Konzerte an. Nach drei Jahrzehnten im Showbusiness verabschiedet sich die Sängerin mit «Zum letzten Mal – Die Tournee 2026», die am 18. Januar in der Emsland Arena in Lingen startet. Das letzte grosse Konzert ihrer Karriere gibt sie dann am 15. Februar in der Uber Arena in Berlin. Das Datum fällt passend auf den 54. Geburtstag der Sängerin, sodass der Auftritt gleich doppelt emotional werden dürfte.
Die Fantastischen Vier
Auch die «Pioniere des deutschen Hip–Hop», die mit ihrem Song «Die Da!?!» berühmt wurden, wollen nach fast vier Jahrzehnten auf deutschen Bühnen einen Schlussstrich unter ihre Touring–Karriere ziehen. Die Fantastischen Vier gehen unter dem Titel «Der letzte Bus» ab Dezember 2026 auf Abschiedstour. Im November hatten Smudo (57), Thomas D (56), Michi Beck (58) und And.Ypsilon (58) via Instagram verkündet: «Die Katze ist aus dem Sack! Vier Freunde. Eine Idee. Ein Traum. Und irgendwann: eine ganze Ära». Musik wollen die Fanta 4 aber auch weiterhin machen.
Bushido
Eigentlich hatte Bushido (47) schon 2024 seine Abschiedstournee gespielt. Doch 2026 folgt noch eine weitere Runde. Von Januar bis März führt ihn seine «Alles wird gut – Tour 2026» durch Deutschland. Danach soll wirklich Schluss sein, versprach der Rapper: «Aber das soll jetzt keine Routine werden. Das mit dem Karriereende nach der kommenden Tour ist jetzt wirklich ernst gemeint.»
Mireille Mathieu
Auch die französische Sängerin Mireille Mathieu (79) hat bereits eine Abschiedstournee absolviert. Anlässlich des 80. Geburtstags der Grande Dame des Chansons im Juli 2026 kehrt sie aber noch einmal auf die Bühnen zurück und gibt im Rahmen ihrer Welttournee auch zwölf letzte Konzerte in Deutschland. Die Deutschlandreise beginnt für sie am 28. Oktober in Chemnitz und endet am 17. November 2026 in Leipzig.
Journey
Mit Superhits wie «Separate Ways» schufen die Rocker von Journey in den 80ern den perfekten Soundtrack für Herzschmerz–Partys weltweit. 2026 gehen sie mit «Final Frontier» auf Abschiedstournee in Nordamerika, die sich bis 2027 erstrecken soll. Über 60 Termine stehen an, ehe die Bandmitglieder nach mehr als fünf Jahrzehnten seit der Gründung im Jahr 1973 getrennte Wege gehen werden.
Megadeth
Auch Dave Mustaine (64) hat 2025 das Ende seiner legendären Karriere angekündigt. Das nächste Megadeth–Album, das am 23. Januar erscheinen soll, wird das letzte der Band sein, gefolgt von einer Abschiedstour 2026. «Seid nicht traurig, feiert mit mir», bat der Thrash–Metal–Pionier seine Fans. «Es gibt so viele Musiker, die am Ende ihrer Karriere stehen – ob unfreiwillig oder beabsichtigt. Die meisten von ihnen haben nicht die Möglichkeit, zu ihren eigenen Bedingungen und auf dem Höhepunkt aufzuhören. Genau an diesem Punkt stehe ich jetzt in meinem Leben.» Von April bis September tourt er mit seiner Band noch einmal um die Welt.
Cyndi Lauper
Keine ganze Tour, aber noch einige letzte Auftritte will Cyndi Lauper (72) im neuen Jahr absolvieren. Nach Jahrzehnten im Showgeschäft hatte sich die Sängerin bereits mit einer nach einem ihrer grossen Hits benannten «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour» verabschiedet. Ganz möchte sie aber offensichtlich noch nicht auf die Bühne verzichten. Im Rahmen ihrer Show «Cyndi Lauper: Live In Las Vegas», ihrer ersten eigenen Show in Sin City, sind bisher fünf Auftritte geplant – zwischen dem 24. April und 2. Mai 2026 im berühmten Colosseum im Caesars Palace.