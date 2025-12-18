Letzte Konzerte: Diese Musiker gehen 2026 auf Abschiedstour

Megadeth

Auch Dave Mustaine (64) hat 2025 das Ende seiner legendären Karriere angekündigt. Das nächste Megadeth–Album, das am 23. Januar erscheinen soll, wird das letzte der Band sein, gefolgt von einer Abschiedstour 2026. «Seid nicht traurig, feiert mit mir», bat der Thrash–Metal–Pionier seine Fans. «Es gibt so viele Musiker, die am Ende ihrer Karriere stehen – ob unfreiwillig oder beabsichtigt. Die meisten von ihnen haben nicht die Möglichkeit, zu ihren eigenen Bedingungen und auf dem Höhepunkt aufzuhören. Genau an diesem Punkt stehe ich jetzt in meinem Leben.» Von April bis September tourt er mit seiner Band noch einmal um die Welt.