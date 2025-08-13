Letzter Kinofilm: Sky du Mont verabschiedet sich von der Leinwand

«Aber das wird mein letzter Kinofilm»

Sky du Monts letztes Kinoabenteuer ist Michael Bully Herbigs (57) «Das Kanu des Manitu». Die Komödie kommt am 14. August in die Lichtspielhäuser. In der Fortsetzung des Erfolgs «Der Schuh des Manitu» von 2001 spielt er noch mit, dann ist Schluss. «Ich weiss, das glaubt mir keiner. Aber das wird mein letzter Kinofilm», sagt du Mont der «Bild»–Zeitung. Er habe eigentlich nie Schauspieler werden wollen, aber dafür sei es «nicht schlecht gelaufen». Und der Star fragt scherzend: «Wer will denn so einen alten Knacker wie mich noch sehen? Ich will nicht eines Tages in Windeln und im Rollstuhl vor die Kamera geschoben werden.»