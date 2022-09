Letztes Match von Serena Williams: So reagieren die Stars

Unter Tränen bedankte sich Serena Williams bei ihrer Familie und ihrem Team: «Ich danke allen, die hier sind. Die so viele Jahre, Jahrzehnte, an meiner Seite waren. Aber es begann alles mit meinen Eltern. Ich bin ihnen wirklich dankbar.» Ein besonderes Dankeschön ging an Schwester Venus (42): «Ich wäre nicht Serena, wenn es Venus nicht gäbe. Also danke, Venus! Sie ist der einzige Grund dafür, dass es Serena Williams überhaupt gibt.»