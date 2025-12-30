Leukämie-Erkrankung: Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist gestorben

Immer an ihrer Seite waren Ehemann George, ihre Eltern und ihre Geschwister Rose (37) und Jack Schlossberg (32). «George hat alles für mich getan, was er nur konnte», bedankt sie sich für die Unterstützung. Ihre Eltern und Geschwister übernahmen die Betreuung ihrer Kinder und wichen ihr ebenfalls nur selten von der Seite. «Sie haben meine Hand unbeirrt gehalten, während ich gelitten habe, und versucht, ihren Schmerz und ihre Traurigkeit nicht zu zeigen, um mich davor zu schützen.»