Lewis Pullman und Kaia Gerber: Hand in Hand in Venedig unterwegs

Beide haben berühmte Eltern

Erste Spekulationen über eine mögliche Beziehung waren Ende Januar 2025 aufgekommen, nachdem die Trennung von Kaia Gerber und Schauspieler Austin Butler (34) nach rund drei Jahren bekannt geworden war. Laut «People» wurde sie mit Pullman gemeinsam auf seiner Geburtstagsfeier gesehen. Die beiden hätten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt. «Alle sagen, dass die Chemie zwischen Kaia und Lewis stimmt und sie liebt es, wie bodenständig und authentisch er ist», sagte ein Insider. Im Juni hiess es dann, die beiden seien knutschend bei einem Konzert gesichtet worden.