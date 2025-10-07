Lex-Luthor-Darsteller Nicholas Hoult kann wegen Operation nicht laufen

In wenigen Tagen findet wieder die New York Comic Con statt. Auf der Convention sollten Fans auch den Schauspieler Nicholas Hoult (35) treffen können. Doch der muss kurzfristig absagen. Der Brite, der zuletzt unter anderem als Schurke Lex Luthor in «Superman» zu sehen war, kann aufgrund einer Operation am Knie nicht anreisen. Das teilt Hoult in einem kurzen Video mit, das auf dem Instagram–Account der Comic Con veröffentlicht wurde.
Nicholas Hoult kann weder laufen noch fliegen
«Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich dieses Mal nicht dabei sein kann», entschuldigt sich der Schauspieler. «Leider hatte ich vor ein paar Wochen eine Knieoperation und kann noch nicht laufen oder fliegen, daher kann ich nicht dabei sein. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, also tut es mir leid.» Er wünsche allen Fans trotzdem ein schönes Wochenende und hoffe, diese bald wieder treffen zu können. Die Veranstalter wünschen im beigefügten Kommentar eine rasche Genesung.
Trotzdem werden Besucherinnen und Besucher zwischen dem 9. und 12. Oktober die Gelegenheit bekommen, zahlreiche Promis zu treffen. Zu den berühmten Gästen, die in New York erwartet werden, gehören unter anderem die Schauspieler James McAvoy (46) und Elliot Page (38), «Alien»–Ikone Sigourney Weaver (75), «Matrix»–Legende Laurence Fishburne (64), «Jurassic World»–Star Bryce Dallas Howard (44) und Schriftsteller George R.R. Martin (77), auf dessen «Das Lied von Eis und Feuer»–Büchern der Serien–Hit «Game of Thrones» basiert.