Leyla und Mike Heiter feiern Hochzeitszeremonie in Tunesien

Geste für den verstorbenen Vater

Die nächtliche Strandzeremonie war eine Überraschung, die Leylas Mutter gemeinsam mit einem Onkel organisiert hatte. Und zwar an einem ganz besonderen Ort: in der Heimat von Leylas verstorbenem Vater Zouhaier, der 2018 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. «Natürlich merke ich, dass ich richtig emotional bin. Es ist traurig zu wissen, dass der Papa nicht dabei ist», sagte Leyla Heiter gegenüber der «Bild»–Zeitung.