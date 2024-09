Liam Gallagher beleidigt Fans auf Social Media

Zwei Zusatzkonzerte geplant

Am 4. September kündigten die Gallagher–Brüder zwei weitere Zusatzkonzerte an. Sowohl am 27. als auch am 28. September werden die Britpop–Legenden weitere Shows in London spielen. «Aufgrund der überragenden Nachfrage wurden zwei zusätzliche Konzerte im Wembley–Stadion angesetzt», heisst es in dem Post. Die Tickets sollen in einem gestaffelten, nur auf Einladung stattfindenden Auswahlverfahren verkauft werden, gaben Oasis überdies bekannt. Für die Teilnahme an der Verlosung könnten sich zunächst nur die «vielen britischen Fans» bewerben, die bei der ersten Verkaufsrunde über Ticketmaster nicht zum Zuge kamen.