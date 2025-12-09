Liam Gallagher macht klare Ansage: «Wir machen 2026 gar nichts»

Auch auf Instagram hatte die Band nach dem Tourende eine «Pause zur Reflexion» angekündigt. Sie bezeichneten sich selbst als «die zerstörerischste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte», die nun ihren Weg in die Herzen einer neuen Generation gefunden habe. «Die Liebe, Freude, Tränen und Euphorie werden niemals vergessen», hiess es weiter. Ob diese Reflexionsphase tatsächlich ein ganzes Jahr dauern wird, bleibt abzuwarten – bei den unberechenbaren Gallagher–Brüdern ist bekanntlich alles möglich.