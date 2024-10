Liam Payne: Die ersten Autopsie-Ergebnisse schockieren

Im Dialog mit der dortigen US–Botschaft habe er sich auch einem Drogentest unterziehen müssen, um zu beweisen, dass er keine Drogen mehr nehme. «Die Botschaft sagte, er müsse sich einer strengen Untersuchung unterziehen, einschliesslich Röntgenaufnahmen und einem Bluttest, um nach Spuren von Drogen zu suchen», so ein angeblicher Freund. Am Donnerstag vor seinem Tod sei Payne «völlig clean» gewesen, auch am Wochenende auf der Ranch eines Freundes sei er «völlig nüchtern» gewesen. Am Dienstag habe er dann die Ergebnisse von der Botschaft erhalten, die beweisen würden, dass er keine Drogen mehr genommen habe. Sein Visum sei deswegen auch genehmigt worden, was er am Freitag – also zwei Tagen nach seinem Tod – abgestempelt bekommen hätte.