Liam Payne: Erste Obduktionsergebnisse enthüllen Todesursache

Der Notruf

Bereits am Mittwochnachmittag (argentinische Ortszeit) war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Ein namentlich nicht genannter Mann soll sich aggressiv im Hotel verhalten haben, vermutlich alkoholisiert und/oder unter Drogeneinfluss. Ausserdem soll er dem Hotelpersonal tagelang den Zutritt zum Zimmer verwehrt haben.



«Wir sind untröstlich», heisst es in einem ersten Statement der Familie, das die britische «BBC» herausgegeben hatte. «Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit.»