Liam Payne: Herzzerreissendes Statement seiner Schwester Ruth

Schwester Ruth trauert auf Instagram

Nachdem am gestrigen Freitag Paynes Vater Geoff (66) den Ort des Unglücks besuchte, an dem Fans eine improvisierte Gedenkstätte errichtet haben, meldete sich nun auch seine Schwester Ruth Gibbins in einem äusserst emotionalen Instagram–Post zum Verlust ihres Bruders zu Wort. Dort schreibt sie: «Liam, mein Kopf platzt bei dem Versuch zu begreifen, was passiert ist. Ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist. Ich möchte einfach zu deinem Haus fahren, laute Musik hören und dich da sitzend finden, wie du einem Song schreibst.»