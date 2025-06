Liam Paynes letzter TV-Auftritt: «Building The Band» hat Starttermin

Darum geht's in der Castingshow

In dem musikalischen Wettbewerb «Building The Band» geht es darum, aus talentierten Sängerinnen und Sängern die perfekte Band zusammenzustellen. Die Teilnehmer werden in blickdichten Kabinen platziert, bekommen Kopfhörer und dürfen sich ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen anhören, die auf der Bühne performen. Bei Gefallen drücken sie den Buzzer und bilden eine Band, ohne sich gesehen zu haben. Nur anhand von musikalischer Kompatibilität. Erst nach erfolgreicher Gruppenbildung treffen die Bands aufeinander und müssen eine Performance auf die Beine stellen. Ziel der Show ist es, die nächste grosse Musikband zu finden. «Die nächsten Backstreet Boys», kündigt ein zielstrebiger Kandidat in der Vorschau an.