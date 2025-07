Liam und Noel Gallagher: Getrennte Hotels während der Oasis-Tour

Insgesamt sind im Rahmen der Reunion–Tour 41 Konzerte in 22 Städten rund um den Globus geplant, unter anderem in den USA, Brasilien und Australien. Das letzte Konzert soll am 23. November in São Paulo, Brasilien, stattfinden. Oasis wurden 1991 gegründet, 2009 hatte sich die Britpop–Band getrennt. Ende August 2024 gab es dann den Knaller: Liam und Noel Gallagher kündigten eine gemeinsame Welttournee für 2025 an, die sofort ausverkauft war.