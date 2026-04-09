Liebes-Aus im Urlaub: Iris Klein ist wieder Single

Iris Klein (58) ist wieder Single. Die Mutter von Daniela Katzenberger (39) hat das Ende ihrer Beziehung mit ihrem elf Jahre jüngeren Partner Stefan Braun bekannt gegeben.
In einem ausführlichen Statement auf Instagram erklärte Klein, dass sie und Braun während eines gemeinsamen Urlaubs am Gardasee die Entscheidung getroffen hätten, künftig getrennte Wege zu gehen. Ausschlaggebend für den Schritt seien unterschiedliche Lebensvorstellungen und eine Entwicklung in verschiedene Richtungen gewesen.
«Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann. Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren», so Klein. Trotz des Beziehungs–Aus sei die Trennung im Guten erfolgt. «Wir blicken beide nach vorne.» Kurz nach der Ankündigung stellte Klein ihr Instagram–Profil auf privat, Braun deaktivierte seinen Account.
Beziehung hielt zwei Jahre lang
Iris Klein machte die Beziehung zu Stefan Braun im Februar 2024 bekannt, nachdem sich die beiden über Facebook kennengelernt hatten. In den darauffolgenden Monaten wirkte das Paar unzertrennlich: Sie zogen zusammen, planten eine gemeinsame Zukunft und traten sogar im Fernsehen beim Format «#CoupleChallenge» auf.
Das Privatleben von Iris Klein steht seit vielen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit, was vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality–TV–Formaten wie «Big Brother», «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» oder «Promi Big Brother» verstärkt wurde.
Besonders ihre langjährige Ehe mit Peter Klein sorgte für weitreichende Schlagzeilen. Die beiden waren seit 2005 verheiratet und galten lange Zeit als eines der stabilsten Paare im Reality–TV, bis die Ehe Anfang 2023 im Zuge von Untreue–Vorwürfen während des Dschungelcamps öffentlich zerbrach. Die anschliessende Schlammschlacht und die finale Scheidung wurden von den Medien intensiv begleitet. Vor ihrer Zeit mit Peter Klein war Iris Klein bereits zweimal verheiratet, wobei aus diesen Ehen ihre drei Kinder hervorgingen.