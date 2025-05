Liev Schreiber spricht zum ersten Mal über seine trans Tochter Kai

Hollywoodstar Liev Schreiber (57) hat in einem Interview mit dem US–Magazin «Variety» zum ersten Mal über seine trans Tochter Kai (16) gesprochen. Wie aus dem Gespräch hervorgeht, hat sich Kai nicht in einer klassischen Coming–out–Situation offenbart. «Kai war immer, wer Kai ist», erklärte der «Ray Donovan»–Star im Interview. «Aber ich denke, der bedeutsamste Moment war, als sie uns bat, ihre Pronomen zu ändern. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das für mich nicht wie eine grosse Sache an, weil Kai schon so lange so feminin war.»