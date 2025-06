Liev Schreiber und Naomi Watts: Reunion fürs Familienfoto

Kinder gehen ihren eigenen Weg

Auf dem Familienfoto fehlte Alexanders Schwester Kai (16). Schreiber hat erst kürzlich in einem Interview mit dem US–Magazin «Variety» zum ersten Mal über das Coming–Out seiner Transgender–Tochter, die als Samuel Kai geboren wurde, gesprochen. «Kai war immer, wer Kai ist», erklärte der Schauspieler aufgeschlossen. «Aber ich denke, der bedeutsamste Moment war, als sie uns bat, ihre Pronomen zu ändern. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das für mich nicht wie eine grosse Sache an, weil Kai schon so lange so feminin war.»