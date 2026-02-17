«Like a Virgin»-Songwriter Billy Steinberg ist gestorben

Cyndi Lauper trauert: «Er war so ein netter Kerl»

Gegenüber «People» erklärte Anwältin Laurie Soriano noch: «Billy war ein amerikanischer Schatz, eine so liebenswerte, reine Seele, die uns die poetischsten Texte schenkte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bewegten». Steinberg war der kreative Kopf hinter einigen der grössten Popsongs der 80er und 90er Jahre. Zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Tom Kelly schrieb und komponierte er das melodramatische Liebeslied «Like a Virgin», das sich zwischen 1984 und 1985 sechs Wochen lang in den Billboard Hot 100 an der Spitze hielt.