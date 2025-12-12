Lili Reinhart macht Endometriose-Diagnose öffentlich

Lili Reinhart: «Ich fühlte mich so bestätigt und erleichtert»

Neben den Fotos aus dem Krankenhausbett teilte Lili Reinhart auch ein Bild, auf dem sie ein Blatt Papier in der Hand hält, auf dem steht: «Zu glauben, dass der Schmerz von Frauen nicht revolutionär sein sollte.» Sie verlinkte dazu die «Endometriosis Foundation of America». In ihrer Instagram–Story schrieb sie zu einem weiteren Selfie: «Ich kann mich nicht erinnern, dieses schreckliche Foto gemacht zu haben. Aber ich glaube, ich wollte diesen Moment der Bestätigung nach der Operation festhalten». Sobald sie ihren Arzt sah, habe sie gefragt: «Haben Sie es gefunden?» Und er sagte: «Wir haben Endometriose festgestellt». «Und ich fühlte mich so bestätigt und erleichtert, dass ich auf meinen Körper gehört und mich für diese Operation entschieden hatte.»