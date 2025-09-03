Lilly Becker bezeichnet Trennungsgerüchte als «Unsinn»

Lilly Becker (49) baut sich gerade ihr neues Leben in Düsseldorf auf. Nach einigen Wochen der Eingewöhnung und manch kleinem Kulturschock bezeichnet sie den Wechsel von London ins Rheinland im Gespräch mit der Zeitschrift «Bunte» inzwischen als «sehr gute Entscheidung». Praktisch gleichzeitig verweist Becker in einem weiteren Interview mit «Gala» Gerüchte ins Reich der Fabeln, dass sie und Unternehmer Thorsten Weck gar kein Paar mehr seien. Entsprechende Berichte bezeichnet sie als «Unsinn» und stellt klar: «Wir sind immer noch zusammen. Aber wie in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Wir müssen, wie alle Paare auch, an uns arbeiten.»