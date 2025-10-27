Lily Allen und David Harbour verkaufen ihr Traumhaus in New York

Lily Allen rechnet in «West End Girl» mit Ex ab – und erwähnt auch das Haus

Hinter der perfekten Fassade des Paares, das sich im September 2020 das Jawort gegeben hatte, brodelte es offenbar schon länger. Gerüchte über eine Trennung des Paares kursierten seit Ende 2024. Mit ihrem neuen Album «West End Girl», das überraschend am 24. Oktober erschien, bestätigte Allen die Spekulationen nun. In den Songtexten deutet sie nicht nur an, dass Harbour sie betrogen haben könnte, sondern nimmt auch direkt Bezug auf das gemeinsame Haus: «Now I‹m looking at houses with four or five floors / And you›ve found us a brownstone, said, ‹You want it? It›s yours.‹» (Deutsch: «Ich suche nach Häusern mit vier oder fünf Stockwerken / Und du hast uns ein Sandsteinhaus gefunden und sagtest: ›Willst du es? Es ist deins.'»