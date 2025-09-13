Lily Collins zeigt bei Fashion Week in New York ihre schlanke Taille

Erstmals seit 2009 wieder bei der New York Fashion Week

Es war ihr erster Besuch der New York Fashion Week seit 2009. Während der Modenschau nahm Collins in der ersten Reihe Platz, wo unter anderem auch Emily Ratajkowski in einem schwarzen Calvin–Klein–Look sass. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgten «The Summer I Turned Pretty»–Star Chris Briney und Musikerin Rosalía, die bei der Show in der First Row zugegen waren. Auch Solange Knowles besuchte die Modenschau.