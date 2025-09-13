Lily Collins zeigt bei Fashion Week in New York ihre schlanke Taille

Selbstbewusst und stilbewusst: «Emily in Paris»–Star Lily Collins (36) zog am Freitag alle Blicke auf sich, als sie bei der Runwayshow der Calvin Klein Collection von Veronia Leoni im Rahmen der New York Fashion Week erschien.
Die Schauspielerin setzte auf ein zweiteiliges Outfit, bestehend aus einem Midirock und einem Spaghetti–Top aus Pailletten, das ihre schlanke Bauchpartie elegant freilegte und ihren modernen, sommerlichen Look perfekt unterstrich. Dazu kombinierte sie silberne Sandalen.
Erstmals seit 2009 wieder bei der New York Fashion Week
Es war ihr erster Besuch der New York Fashion Week seit 2009. Während der Modenschau nahm Collins in der ersten Reihe Platz, wo unter anderem auch Emily Ratajkowski in einem schwarzen Calvin–Klein–Look sass. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgten «The Summer I Turned Pretty»–Star Chris Briney und Musikerin Rosalía, die bei der Show in der First Row zugegen waren. Auch Solange Knowles besuchte die Modenschau.
Emily Collins hat gerade die Dreharbeiten zur fünften Staffel von «Emily in Paris» abgeschlossen, die zu grossen Teilen in Venedig und Rom gedreht wurde. Erst im Frühjahr wurde die Tochter von Phil Collins (74) zum ersten Mal Mutter.