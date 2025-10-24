Linda Zervakis greift in neuer Reportage zur Waffe

«Mit meinen Reportagen möchte ich Aufmerksamkeit für gewisse Themen schaffen, die man vielleicht gefühlt schon hundertmal in den Nachrichten gehört hat und anhand von Beispielen aufzeigen: Das ist nicht nur ein Thema für die anderen, sondern geht uns alle was an», sagt Zervakis. «Dabei versuchen wir die Themen von möglichst unterschiedlichen Seiten zu beleuchten – immer mit dem Ziel, einen Lösungsansatz zu finden, wie wir da rauskommen.»