Lindsay Lohan über Netflix-Deal: «Kann nicht ewig solche Filme machen»

Lindsay Lohan (38) hat dank Netflix ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Drei romantische Komödien verhalfen der Schauspielerin wieder zu Erfolg: «Falling for Christmas» (2022), «Irish Wish» (2024) und «Our Little Secret» (2024). Alle drei Filme landeten direkt auf Platz eins der Netflix–Charts, wobei ihr neuester Film «Our Little Secret» mit 32,4 Millionen Aufrufen in der Startwoche ihren bisher grössten Streaming–Erfolg markierte.