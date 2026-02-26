Lindsey Vonn teilt rührendes Video mit ihrem Hund

Bein stand vor Amputation

Wie ernst die Lage wirklich war, enthüllte Vonn später. «Dr. Tom Hackett rettete mein Bein vor der Amputation», schrieb die Athletin in einem Instagram–Beitrag. Sie bedankte sich bei ihrem Team und den Fans für die Unterstützung: «Es braucht wirklich ein ganzes Dorf, und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von ihnen! Danke, dass ihr euch so engagiert, mir zu helfen. Danke, dass ihr mir erlaubt, ein letztes Mal meinen Träumen zu folgen.»