Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nach Radunfall im Krankenhaus

Der Unfall habe sich sich in seinem Urlaub an der Ostsee bereits in der vergangenen Woche ereignet. Bartsch arbeite vom Krankenhausbett aus weiter und hoffe, bald die Klinik verlassen zu dürfen, heisst es weiter. Erst am Freitag wurde bekannt, dass auch CDU-Chef Friedrich Merz (66) sich im Urlaub schwerer verletzt habe. Bei einem Sportunfall brach er sich das Schlüsselbein und musste operiert werden, gab sein Sprecher ebenfalls via Twitter bekannt.