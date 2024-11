Linkin Park sind zurück: Neustart mit «From Zero»

«From Zero»: Mitsing–Refrains und ordentlich Geschrei

«From Zero» hat sich eindeutig dem Zeitgeist angepasst: Nur eine halbe Stunde ist das Album insgesamt lang. Zudem klingt es so abwechslungsreich wie ein gut kuratierter TikTok–Algorithmus: Es gibt emotional–druckvolle Stücke wie die Single «Over Each Other», harte Stücke wie «Casualty» und ruhige wie «Good Things Go». Innovativ klingt das heute natürlich nicht mehr, den Job haben Linkin Park in den Nullerjahren erledigt. Dafür klingt es an vielen Stellen – wie etwa in «Two Faced» oder «Heavy Is The Crown», bei dem Rapstrophe, Mitsing–Refrain und ordentlich Geschrei zusammenkommen – fast wie «früher».