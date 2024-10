Lisa Marie Presley verrät: Michael Jackson war mit 35 noch Jungfrau

«Ich hatte schreckliche Angst, weil ich nichts Falsches tun wollte»

Während einer Reise nach Las Vegas habe der Popstar ihr seine Liebe gestanden, schildert Presley laut «People» in dem am 8. Oktober veröffentlichten Buch «From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen». Damals war sie allerdings noch mit ihrem ersten Ehemann Danny Keough (59) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. «Michael sagte: ‹Ich weiss nicht, ob du es bemerkt hast, aber ich bin total in dich verliebt. Ich möchte, dass wir heiraten und dass du meine Kinder bekommst›.» Sie habe zu dem Zeitpunkt das Gefühl habt, «dass ich auch in ihn verliebt war». Danach habe sie sich von ihrem Mann getrennt und eine Beziehung mit Jackson begonnen.