Little-Mix-Star Perrie Edwards ist wieder Mama geworden

Dass Nachwuchs unterwegs war, hatte Edwards bereits im vergangenen September auf charmante Weise öffentlich gemacht. In einem Schwarz–Weiss–Video auf Instagram zeigte sie sich zunächst mit dem Rücken zur Kamera in einem bedruckten T–Shirt. Darauf stand: «If he wanted to, he would ...» Als sie sich umdrehte, war ihr Babybauch unter dem bauchfreien Oberteil nicht mehr zu übersehen – und die Vorderseite des Shirts vervollständigte den Satz mit: «...And he did.» Fussballprofi Alex kam ins Bild und küsste seine Verlobte auf die Wange, bevor auch der kleine Axel den Bauch seiner Mama umarmte.