Liverpool-Fans gebärden «You'll Never Walk Alone»

Gebärdensprachdolmetscher bei jedem Heimspiel

Doch bei einer einmaligen Geste soll es nicht bleiben. Ab sofort werden bei allen Heimspielen der Männer– und Frauenmannschaften sogenannte «Fanslators» zum Einsatz kommen – Gebärdensprachdolmetscher, die Stadiondurchsagen und die Vereinshymne live in BSL übersetzen. In der kommenden Saison soll deren Rolle noch weiter ausgebaut werden, damit gehörlose und schwerhörige Fans noch mehr zentrale Elemente des Spieltags miterleben können. Darüber hinaus wird das Service– und Barpersonal im Anfield Stadium künftig in grundlegender Gebärdensprache geschult. Auch Mitarbeitende in LFC–Pubs und Fanbars weltweit sollen entsprechende Trainingsprogramme erhalten. Nach Clubangaben verkörpere die Initiative das, wofür «You'll Never Walk Alone» stehe – ein Gefühl der Zugehörigkeit, das Millionen Menschen verbindet.