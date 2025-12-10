Liveshow Ende Februar: So läuft der deutsche ESC-Vorentscheid ab

Mehrstufiges, internes Auswahlverfahren

In der Samstagabendshow werden Solo–Künstlerinnen und –Künstler als auch Bands antreten. Diese werden durch einen internen Auswahlprozess ermittelt, wie der SWR als federführender Sender bekanntgegeben hat. Teil des mehrstufigen Verfahrens seien auch Songwriting–Camps gewesen, «in denen Artists mit international renommierten Songwritern und Producern gemeinsam Songs für den ESC entwickelt haben», heisst es in der Mitteilung. Die Auswahl von Songs und Acts sei anschliessend durch Expertinnen und Experten aus der Musikbranche sowie einer internationalen Jury und Publikumsjurorinnen und –juroren getroffen worden. Die Acts, die am meisten überzeugen konnten, treten im Finale an.