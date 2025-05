Liz Hurley bezaubert mit Sohn Damian in Düsseldorf

Zuletzt sorgte Elizabeth Hurley (59) mit ihrer neuen Liebe Billy Ray Cyrus (63) für Schlagzeilen: Am Donnerstagabend bezauberte die Schauspielerin jedoch in Begleitung ihres Sohnes in Düsseldorf. Zusammen mit Damian Hurley (23) war sie unter den zahlreichen Gästen bei der ersten Charity–Gala von Dr. med. Afschin Fatemis Umbrella Stiftung im Hotel The Wellem in der Stadt am Rhein.