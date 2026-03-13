Lola Weippert mit rührender Liebeserklärung an ihre Mutter

«Meine allerliebste Frau Mama, du bist mein grösstes Vorbild und mein grösstes Geschenk, du bist mein Zuhause», schreibt die 29–Jährige zu den Aufnahmen und ergänzt: «Wo du bist, fühle ich mich am wohlsten, du bist mein sicherer Hafen, du bist mein Fels in der Brandung, niemand liebt mich so bedingungslos wie du und du bist der Grund, dass ich dieses fabelhafte Leben leben darf.»