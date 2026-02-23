«Lord of the Flies»: Neue Serie über das zeitlose Ende der Unschuld

Zwischen den beiden Gruppen, die einander mit wachsendem Misstrauen begegnen, herrscht von Beginn an ein Machtkampf. Ralph, der sich darum bemüht, feste Regeln zu schaffen, erhält Unterstützung von Piggy, einem klugen Aussenseiter, sowie von dem feinfühligen Simon. Der impulsive Jack hingegen hält nichts von den Bemühungen, die alten Strukturen beizubehalten, er setzt auf Spass ohne Regeln und zunehmend auf das Gesetz des Stärkeren. Mit seiner rücksichtlosen Art schart er nach und nach immer mehr Kinder als Mitläufer um sich – bis der Konflikt blutig wird.